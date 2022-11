Kate Middleton enviou uma importante mensagem para as pessoas que estão a lutar contra um vício.

Enquanto madrinha real da The Forward Trust, a princesa de Gales gravou um vídeo para a campanha ‘Taking Action on Addiction’.

“O vício é uma condição mental séria que pode acontecer a toda a gente, independentemente da idade, género, raça ou nacionalidade”, afirma Kate.

“Enquanto patrona da The Forward Trust já conheci muitas pessoas que sofreram os efeitos de um vício”, sublinha.

“As atitudes em relação ao vício estão a mudar, mas ainda não chegamos onde precisamos de estar. A vergonha continua a impedir as pessoas e as famílias de pedirem ajuda e as pessoas continuam tragicamente a perder as suas vidas. Enquanto sociedade precisamos de reconhecer que a única forma de ajudar aqueles que estão a sofrer é tentar perceber o que leva as pessoas ao vícios, termos empatia com elas e sermos compassivos com as suas lutas”, sublinha ainda.

“Por favor, entendam que o vício não é uma escolha. Ninguém escolhe ser viciado. Quero que saibam que é uma condição séria de saúde. Não deixem que a vergonha vos impeça de conseguir a ajuda de tanto precisam”, completa.

Siga o link

Recorde-se que Kate foi anunciada como patrona da The Forward Trust em junho de 2021.

Leia Também: Kate Middleton é alvo de comentário insultuoso e reage como uma princesa