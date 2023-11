Kate Middleton é sempre uma figura de destaque nos vários eventos em que marca presença. Contudo, esta terça-feira, 21 de novembro, a princesa de Gales acabou por dar nas vistas por motivos mais... inesperados.

A mulher do príncipe William chamou todas as atenções quando estava a sair do carro que a levou até um ato cerimonial (Horse Guards Parade) de boas-vindas ao presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e à primeira-dama, Kim Keon Hee, em Londres.

Envergando uma longa e marcante capa encarnada, esta não cobriu as pernas quando saía do automóvel.

Eis que surgiu então uma 'versão' de Kate nunca antes vista. As imagens, destacadas na página de Instagram 'Diário da Realeza', do especialista em famílias reais Alberto Miranda, falam por si...

