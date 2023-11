Kate Middleton é perita em fazer vénias. Prova disso foi o que aconteceu esta terça-feira, 21 de novembro, durante uma visita de Estado do presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk Yeol, e da primeira-dama, Kim Keon Hee, ao Reino Unido.

Tal aconteceu num encontro do presidente com o rei Carlos III e a rainha Camilla na Horse Guards Parade, em Londres, um ato de cariz cerimonial.

No vídeo que poderá ver de seguida, ao subir as escadas e percebendo a presença do monarca, Kate faz uma vénia como manda o protocolo.

