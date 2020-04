O casamento do príncipe William e de Kate Middleton, em 2011, foi um dos mais vistos de sempre no que à realeza diz respeito. Apesar de já terem passado vários anos desde o matrimónio, a verdade é que pormenores acerca do mesmo continuam a ser revelados.

Num novo documentário intitulado 'Secrets of the Royal Dressmakers', a correspondente da realeza Katie Nicholl revelou que Kate Middleton chorou quando se descobriu antes do grande dia qual seria a designer do seu vestido de noiva.

Apesar de todos os esforços, a verdade é que o Sunday Times revelou que a designer escolhida tinha sido Sarah Burton de Alexander McQueen.

