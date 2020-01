Kate Beckinsale já ultrapassou (mesmo) o fim da relação com Pete Davidson, com quem namorou o ano passado. Tanto que a atriz parece ter encontrado a companhia ideal junto do melhor amigo do humorista, o rapper Machine Gun Kelly.

A dupla foi vista a sair de uma festa que decorreu após a cerimónia dos Globos de Ouro, este domingo.

O comportamento cúmplice levantou suspeitas de romance. No entanto, contactados pela imprensa, Kate e Machine não quiseram confirmar as suspeitas.

Por sua vez, Pete Davidson vive uma atual relação com a modelo Kaia Gerber.

