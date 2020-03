A mãe de Kate Beckinsale está de parabéns. A também atriz Judy Loe celebra o seu 73.º aniversário esta sexta-feira, dia 6 de março, data que foi assinalada nas redes sociais pela filha.

Kate recorreu à sua página do Instagram para comemorar de forma pública este dia especial.

"Mamã, és a melhor de sempre. Os melhores anos, os mais difíceis [...], sinto-me grata por os ter passado todos contigo. Feliz aniversário para a mais divertida, bonita, corajosa, brilhante mãe, minha Jude, meu farol", escreveu a atriz na legenda de algumas fotografias onde surge na companhia da progenitora.

Uma publicação que terminou com uma imagem de Kate Middleton com a mãe, Carole, o que deixou os fãs confusos. "Feliz aniversário para a tua adorável mãe! Querias mesmo adicionar as Middleton?", lê-se entre os comentários. Possivelmente a fotografia foi colocada na publicação na brincadeira.

Veja na galeria algumas imagens de Kate Beckinsale com a mãe, Judy Loe.

