Jennifer Garner e Judy Greer desejaram juntas um feliz aniversário ao também ator Mark Ruffalo, que celebrou o seu 57.º aniversário no dia 22 de novembro.

Ambas as colegas do elenco de 'De Repente Já nos 30!' disseram ao ator: "Ei, Mark Ruffalo, são as tuas meninas. Feliz aniversário. Beijinhos. Amamos-te". O vídeo já não se encontra disponível na rede social, mas a People captou imagens e relatou o momento.

© Jennifer Garner/Instagram

De recordar que os três atores fizeram parte da comédia romântica de sucesso de 2004.