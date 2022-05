As autoridades espanholas deslocaram-se a sua casa no domingo e depararam-se com o corpo de Kasia.

A ex-princesa do Qatar Kasia Gallanio foi encontrada morta em casa, em Espanha. O corpo de Kasia Gallanio, de 45 anos, foi encontrado pela polícia espanhola, no domingo, segundo o jornal francês Le Parisien. A ex-princesa foi a terceira mulher de Abdelaziz bin Khalifa Al-Thani, de 73 anos, tio do Emir do Qatar. Casaram-se em 2004 e têm três filhas em comum, mas travavam há anos uma batalha por causa da custódia das meninas após a separação. As crianças vivem com o pai na luxuosa Avenue Montaigne, em Paris, depois de ter sido negada a custódia a Kasia Gallanio, como relata a Sky News. Natural de Los Angeles, Kasia estava a morar em Marbella, Espanha, enquanto lutava contra uma depressão e problemas com o álcool. Ainda não se sabe a causa da morte, mas os primeiros indícios dão conta de que poderá ter sido de overdose. -- Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades: SOS Voz Amiga (entre as 16h e as 24h) - 213 544 545

Conversa Amiga (entre as 15h e as 22h) - 808 237 327 (Número gratuito) e 210 027 159 SOS Estudante (entre as 20h e a 1h) - 239 484 020 Telefone da Esperança (entre as 20h e as 23h) - 222 080 707 Telefone da Amizade (entre as 16h e as 23h) – 228 323 535 Leia Também: Lisa Rinna reflete sobre processo de luto após morte da mãe