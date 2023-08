Karlie Kloss completou 31 anos na quinta-feira, dia 3 de agosto, e a data foi celebrada de forma especial. Isto porque foi o primeiro ano que comemorou o aniversário com os dois filhos.

A atriz foi mãe pela segunda vez no passado mês de julho e mostrou agora na sua página de Instagram uma carinhosa fotografia com os filhos.

"A entrar nos 31 com o coração cheio de gratidão", escreveu na legenda da ternurenta imagem onde o filho mais velho, Levi Joseph, aparece a dar um beijinho à mamã e o bebé está ao colo da atriz.

De recordar que as crianças são fruto do casamento de Karlie Kloss com Joshua Kushner.