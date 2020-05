Depois de ter sido mãe pela primeira vez em 2018, Karla Souza revela que a família está prestes a aumentar.

A atriz mexicana prepara-se para dar as boas-vindas ao segundo bebé, fruto do casamento com Marshall Trenkmann, como acaba de anunciar na sua página de Instagram.

Karla, de 34 anos, surpreendeu os fãs ao partilhar na rede social duas fotografias onde surge com a filha, Gianna, ao colo, exibindo ainda a já enorme barriga de grávida.

Leia Também: Jude Law vai ser pai pela sexta vez