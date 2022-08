Kanye West não será alvo de um processo criminal depois de ter sido acusado de ter agredido um fã ao murro este ano, revela o Page Six.

O advogado do rapper revelou à publicação que as provas do incidente que aconteceu a 13 de janeiro foram analisadas e que se chegou à conclusão que as mesmas não dariam origem a um processo.

“Estamos satisfeitos com esta conclusão uma vez que se reconhece que o meu cliente não fez nada de errado”, afirma.

É ainda referido que indivíduo em questão seguiu Kanye para três lugares diferentes, esperando por ele à porta do hotel onde estava hospedado. “A certa altura invadiu o espaço pessoal do meu cliente, o que é inaceitável”, concluiu o advogado.

