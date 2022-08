Ye, mais conhecido como Kanye West, estará a vender a nova coleção de roupa em sacos do lixo. Um tema que está a ser discutido no Twitter com internautas a criticar o rapper.

De acordo com o Page Six, um internauta publicou uma fotografia de sacos do lixo cheios de roupa numa loja e disse que era desta forma que estava a ser vendida a nova coleção do rapper.

Segundo a testemunha, a pessoa que estava na loja a vender a roupa terá dito que "Ye ficou chateado quando viu que eles tinham [a roupa] em cabides", isto porque "era assim que ele queria", em sacos do lixo.

"Eles não vos vão ajudar a encontrar o [teu] tamanho, tu tens de vasculhar tudo", rematou. Veja a publicação abaixo:

