Kanye West está a desfrutar de umas férias românticas com a nova namorada, Chaney Jones. De acordo com a imprensa internacional, o casal está em Tóquio - no Japão.

A 'escapadinha' a dois pode ter servido como um retiro para Kanye depois de todas as polémicas em que se viu envolvido relacionadas com o fim do casamento com Kim Kardashian e com o namoro da ex-mulher com Pete Davidson.

A relação do rapper com a modelo Chaney Jones, a quem são apontadas enormes semelhanças físicas com Kim Kardashian, teve início após o termino do romance de Kanye e Julia Fox.

