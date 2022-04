Depois de uma série de polémicas em que se viu envolvido, sobretudo devido à sua separação de Kim Kardashian, eis que Kanye West decidiu afastar-se de exposição pública de maneira a trabalhar em si mesmo.

As informações são dadas por uma fonte ao Entertainment Tonigh. “O Kanye tem-se mantido discreto e focado na cura. Está a tentar desligar-se de todo o drama que aconteceu entre ele e a Kim. Está focado em tomar conta dele mesmo, em ficar saudável, e em retirar-se de todas as loucuras. Ele preocupa-se muito com a família e os filhos. São a sua prioridade e está a trabalhar nele mesmo”, completa a fonte.

A notícia surge quase um mês depois da mesma publicação apurar que o artista concordou em “afastar-se” e parar com as críticas nas redes sociais à ex-mulher e ao seu namorado, Pete Davidson.

