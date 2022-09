Kanye West revelou que é viciado em pornografia, notando que a adição levou à “destruição” da sua família.

“Não deixes que a Kris te leve a posar para a Playboy tal como ela fez com a Kylie e com a Kim”, referiu o músico numa publicação do Instagram dirigida a Victoria Villarroel, antiga assistente de Kylie.

“Hollywood é um bordel gigante de pornografia que destruiu a minha família. Lido com o vício que o Instagram promove e não vou deixar que isso aconteça com a North e a Chicago”, defendeu, referindo-se às filhas.

O rapper estava a referir-se a Kris Jenner, mãe e agente de Kylie Jenner e Kim Kardashian, a qual apoiou as filhas quando estas posaram para a revista erótica em 2019 e 2007, respetivamente.

Note-se que Kanye fez uma série de publicações na sua conta de Instagram nos quais falou sobre a ex-sogra, Kris Jenner, Hillary Clinton, Mark Zuckerberg e Charlamagne tha God, com quem teve desentendimentos no passado.



© Instagram - Kanye West

