Justin Timberlake terá recusado fazer o teste do balão depois de ser mandado parar pela polícia em Sag Harbor, Nova Iorque.

Fontes revelaram ao Page Six que o músico esteve no American Hotel com "vários amigos" na segunda-feira à noite. Quando deixou o local de carro, a polícia pediu para que este encostasse devido a uma "violação de regras de trânsito".

"Os amigos dele diziam à polícia 'deixa-o ir, deixa-o ir'", adiantam fontes.

É ainda referido que Timberlake se terá "recusado" a fazer o teste do balão.

Para além disso, o agente que interceptou o músico era tão novo que "não o reconheceu a ele, ou ao seu nome", indica-se.

"Ofegante, o Justin dizia: 'isto vai arruinar a digressão'. E o polícia respondia: 'que digressão?'", relata a fonte.

Timberlake, de 43 anos, acabou por ser detido na sequência de acusações de conduzir sob o efeito de álcool, de não ter parado num sinal de STOP e de não circular corretamente numa faixa de rodagem

Entretanto, a polícia revelou a 'mugshot' - foto tirada aos detidos - de Justin Timberlake. Ora veja:



© Getty Images

Leia Também: Justin Timberlake detido por conduzir alcoolizado