O antigo membro da 'boysband' 'N Sync foi apanhado pela polícia em junho e, perante a intervenção das autoridades, ter-se-á recusado a fazer o teste do balão.

O cantor Justin Timberlake considerou-se culpado por infringir as regras de trânsito enquanto estava sob influência de álcool, depois de ter sido detido em Long Island, no estado norte-americano de Nova Iorque, este ano.

Os documentos a que a imprensa internacional teve acesso descreviam que os seus olhos estavam "vidrados" e que este falhou os testes de alcoolemia. Alegadamente, o artista terá mesmo recusado fazer o teste do balão, para medir os níveis de álcool no sangue - esta informação foi, no entanto, negada por Timberlake.