O cantor Justin Timberlake fez uma declaração pública, na sexta-feira, depois de se ter considerado culpado de infringir as regras de trânsito enquanto estava sob influência de álcool.

"Cometi um erro. Espero que todos aqueles que estejam a ouvir-me possam aprender com o meu erro. Eu aprendi", referiu, em declarações aos jornalistas após a audiência num tribunal em Nova Iorque, nos Estados Unidos.

O cantor, que vai ter de servir até 40 horas de serviço comunitário e pagar uma multa, deixou mesmo um conselho a todos aqueles que o estavam a ouvir: "Mesmo que seja só uma bebida, não se metam atrás de um volante de um carro."

O artista mostrou-se arrependido e as declarações foram partilhadas nas redes sociais. Recorde-se que a condenação acontece depois de o cantor ter sido apanhado pelas autoridades, em junho, após não parar num sinal de STOP em Long Island.

Timberlake, de 43 anos, não se manteve também na sua faixa e, segundo os documentos a que a imprensa internacional teve acesso, os seus olhos estavam "vidrados".

O cantor falhou os testes de alcoolemia e terá mesmo recusado fazer o teste do balão, para medir os níveis de álcool no sangue - esta informação foi, no entanto, negada por Timberlake.

Leia Também: Timberlake fica com carta de condução suspensa após conduzir alcoolizado