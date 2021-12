Justin Hartley está a desfrutar da sua vida de casado com Sofia Pernas. A estrela da série 'This Is Us', de 44 anos, falou sobre o seu enlace, celebrado há sete meses, durante uma entrevista com a Haute Living.

"É incrível quando não forças as coisas", notou. "Não tem de ser assim tão difícil. Conheces a pessoa certa e pensas, 'Isto é incrível. É apenas maravilhoso'. Ficas tão atraído e ligado a essa pessoa. Amas tanto essa pessoa", sublinhou.

"Mesmo sabendo que estamos casados há uns meses, é difícil de imaginar como eram as coisas sem ela. (...) Não se trata de dependência; é apenas estar em paz comigo mesmo. Sinto-me amado e apreciado. Sei que ela se sente da mesma maneira. Temos uma ótima relação e uma família maravilhosa. É saudável e maravilhoso", completou.

"Ela faz de mim uma melhor pessoa", evidenciou por último.

Recorde-se que Hartley e Pernas trabalharam juntos em 'Young and the Restless' e começaram a namorar em 2020. O casamento aconteceu em maio deste ano.

