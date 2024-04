Quando há muito dinheiro, o resultado só pode ser este... Justin Bieber foi fotografado numa saída com um amigo para jantar, mas o calçado que escolheu tornou-se o destaque das fotografias.

Os paparazzi apanharam o cantor norte-americano à saída de um restaurante, sendo possível vê-lo com umas pantufas da marca Louis Vuitton.

O modelo em causa tem como nome Louis Vuitton Footprint Low, custa 2.470 dólares (2.320 euros) e foi criado por Pharrell Williams, fazendo assim parte da coleção desenhada por este artista para a marca de luxo. Pode ver as pantufas ao detalhe aqui, enquanto que na galeria encontrará Justin Bieber com as mesmas.

