Kim Kardashian e Kanye West foram muito provavelmente o casal mais falado na imprensa cor-de-rosa durante as últimas semanas. A polémica instalou-se e foram muitos os que acharam que o casamento estava à beira do fim.

Kanye falou sobre um possível aborto de Kim durante um comício e deu seguimento à polémica usando as suas redes sociais para levantar rumores de uma alegada traição da socialite, afirmar que esta o tentou internar contra a sua vontade e revelar que se estava a tentar divorciar desde 2018.

O clima ficou tenso e foi aí que Justin Bieber teve um papel fundamental. O músico aconselhou o rapper a voltar a falar com a mulher para resolver os problemas, explicando-lhe que os dois "precisavam de conversar".

E a verdade é que Kanye acabou por aceitar o conselho de Bieber. Esta segunda-feira surgiram na imprensa imagens do reencontro entre o casal.

Quanto aos conselhos de Justin Bieber, a mesma fonte explicou ainda que este se identifica com os problemas de saúde mental do amigo e que a sua preocupação se prende com o facto de "quer ter a certeza de que Kanye está bem".

