Justin Bieber aproximou-se de Deus de forma a conseguir enfrentar o vício e drogas. O cantor de 25 anos teve um problema de adição na altura em que atingiu o auge da fama, ainda durante a adolescência, e a verdade é que foi o lado religioso que o ajudou a ultrapassar os momentos mais 'negros' da sua vida.

"Decidi parar [de consumir drogas] porque sentia que estava a morrer, os meus seguranças iam ao meu quarto a meio da noite para verificar o meu pulso. As pessoas não sabem o quão sério se pode tornar, foi muito assustador", confirmou.

"Basicamente disse, 'Deus, se és real, ajuda-me a ultrapassar isto, e se tu ajudares, eu faço o resto do trabalho'. Fiz isso e a partir daí fiquei bem, mas nunca fui às raízes. Fiquei apenas a andar às voltas, como a maioria das pessoas faz", sublinhou.

Depois deste 'acordo' com Deus, Bieber decidiu então procurar a ajuda de profissionais de forma a curar-se do vício e cuidar bem do seu corpo.

No seu documentário, Justin revelou que consumia marijuana aos 13 anos e que esta era a maneira que tinha para conseguir fugir à realidade.

