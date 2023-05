Justin Bieber usou a sua conta oficial de Instagram para nas últimas horas declarar-se à irmã, a jovem adolescente Jazmyn.

"Feliz 15.º aniversário, minha querida maninha", escreveu o músico.

Às suas palavras, Bieber juntou uma fotografia antiga na qual surge com Jazmyn.

Recorde-se que Justin e Jazmyn são filhos do mesmo pai, Jeremy Bieber. A jovem nasceu da anterior relação de Jeremy com Erin Wagner. O cantor tem mais um irmão, o pequeno Bay, de quatro anos, do atual casamento do pai com Chelsey.



© Reprodução Instagram/ Justin Bieber

