Hailey Baldwin Bieber não passou despercebida com a escolha do look para o lançamento da sua marca de cuidados de pele e beleza (Rhode) no Reino Unido, mais precisamente em Londres, na quarta-feira.

Na companhia do marido, Justin Bieber, a modelo, de 26 anos, brilho com um vestido sem alças de lantejoulas prateado. Para completar o look, escolheu uns saltos altos a combinar e uma mala preta.

Por sua vez, o cantor, de 29 anos, estava com um visual casual.

