Justin Bieber anunciou o lançamento da sua linha de cannabis. O cantor, de 27 anos, juntou-se à empresa Palms para em parceria criarem a Peaches.

O nome foi inspirado num dos sucessos lançados pelo músico este ano no seu álbum 'Justice'.

Conforme revela a revista People, parte dos lucros conseguidos com as vendas irão reverter a favor da Veterans Walk and Talk, um grupo de veteranos de guerra que defende o uso medicinal desta sustância. Nesta lista inclui-se ainda a Last Prisoners Project, organização que se dedica a lutar pela libertação daqueles que se encontram presos por posse de cannabis e ainda a Eaze Momentum Accelerator, que impulsiona grupos não representados na indústria do cannabis.

"Sou fã da Palms e daquilo que eles fazem ao tornarem o cannabis acessível e a ajudaram a desmistificá-lo - especialmente para as muitas pessoas que o consideram útil para a sua saúde mental", lê-se num comunicado que o músico divulgou através da Bloomberg.

Leia Também: A declaração de amor de Justin Bieber para celebrar 2 anos de casamento