Após 10 anos de vida em comum, terminou o casamento de Jurnee Smollett e Josiah Bell.

De acordo com a revista Us Weekly, foi a atriz quem entrou com um pedido de divórcio para terminar de forma oficial a sua relação com o músico. A mesma publicação adianta ainda que o pedido terá chegado ao tribunal a semana passada.

Recorde-se que o casal tem um filho em comum, Hunter, de três anos.

