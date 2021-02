Logo após a notícia da morte de Joel Pina, guitarrista da fadista Amália Rodrigues, foram muitas as homenagens que começara a circular nas redes sociais.

Júlio Isidro também não ficou indiferente à notícia e decidiu partilhar com os seguidores uma especial recordação que tem com Joel Pina: "O único almoço com o mestre".

"Refeitório da Voz do Operário, 11 de novembro de 2018. Chovia que Deus a dava, mas estávamos lá todos, fadistas cantores e músicos. E os apresentadores, a Maria João Gama e eu. Estava frio e, talvez por duas razões nos juntámos. Eu porque tinha apalavrado um Inesquecível como o mestre Joel Pina, os dois porque, friorentos não tirámos as gabardines. Falámos mais do que comemos, e há um breve diálogo com o mestre que não vou esquecer", começou por contar o apresentador.

"- Meu querido Mestre... quase a fazer 99... e logo a seguir os 100

- Nunca se sabe porque pode acontecer alguma coisa...

- Mas o Mestre está com óptimo aspeto...

- Isso não quer dizer nada... também o meu querido amigo está muito bem...

Fiquei a pensar que também nos de bom aspeto pode acontecer 'alguma coisa'", lembrou.

"E fomos para a sala que estaria cheia de fado, de emoções, de prémios com António Chainho e Joel Pina a serem galardoados como compositores. Foi uma tarde noite inspiradora, que revelou mais uma vez a missão de cultura popular que norteia a Voz do Operário da qual sou sócio honorário", continuou.

Uma mensagem onde destaca o talento do artista. "Mestre Joel Pina que acompanhou tantos nomes do fado, a nata da nata, 30 anos de voltas ao mundo com Amália, deixou em silêncio definitivo a sua viola baixo. Ou talvez não. Aconteceu-lhe a 'qualquer coisa' a dias de completar 101 anos de idade. Ontem também chovia, mas os céus encheram-se de música desta estranha forma de vida", completou.

Leia Também: Mariza de luto com a morte de Joel Pina: "O meu coração está tão triste"