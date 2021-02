"O meu coração está tão triste". Foi desta forma que Mariza iniciou a mensagem de despedida ao professor Joel Pina, guitarrista de Amália Rodrigues, que morreu esta quinta-feira, dia 11.

"Desde o princípio do ano que vejo as minhas referências, os meus amigos a partir... Vou sentir saudades das nossas conversas. Deixa um legado muito bonito na história do fado. Até sempre, meu querido Prof. Joel Pina", acrescentou a fadista.

O adeus de Mariza surge na legenda de uma memória de ambos, a preto e branco - um retrato que enterneceu os seguidores da artista.

Vale referir que Joel Pina perdeu a vida em Cascais, onde estava hospitalizado, aos 100 anos.

