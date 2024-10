Julianne Moore deslumbrou na passadeira vermelha do London Film Festival. A atriz esteve presente no dia da antestreia do filme 'The Room Next Door', que decorreu no sábado, dia 19 de outubro, e escolheu um vestido elegante para a ocasião.

Julianne Moore, de 63 anos, pode ser vista com um vestido creme que destacava a sua figura esbelta.

Durante o percurso na 'red carpet', a atriz aceitou ainda tirar algumas fotografias com admiradores, como pode ver nas imagens que estão na galeria.

Leia Também: Com o cabelo vermelho, o look de Lily Allen para desfile