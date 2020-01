Julia Roberts surgiu com o marido em público por uma boa causa! Esta quarta-feira, a atriz de 52 anos marcou presença na gala 2020 CORE Gala no Hollywood's Wiltern Theater juntamente com o companheiro, Daniel Moder.

O casal posou junto para os fotógrafos no evento, algo que acontece muito poucas vezes.

O evento tinha como objetivo a angariação de fundos para a organização de Sean Penn, que apoia vítimas de catástrofes naturais um pouco por todo o mundo.

Importa recordar que os dois deram o nó em 2002 e em comum têm três filhos.

Veja a imagem na galeria.

