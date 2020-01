Pêpê Rapazote é um dos atores portugueses mais reconhecidos na atualidade. Aliás, o seu talento começa também a ser reconhecido lá fora, sobretudo após a sua participação na série 'Narcos'.

Em conversa com os jornalistas, no último dia de gravações da novela 'Na Corda Bamba', e questionado sobre o eventual regresso da série da RTP1 'Bem-vindo a Beirais', da qual fez parte, Pêpê afirmou: "Ainda não ouvi nenhuma proposta. Ouvi dizer que 'Beirais' ia regressar, acho o formato fantástico. Foi uma pena ter sido interrompido, embora percebesse na altura visto que estávamos oito meses adiantados relativamente à emissão",

"Percebo que se queira arriscar outra coisa. De facto, o sucesso foi tão grande na altura porque havia ‘O Preço Certo’, o ‘Telejornal’ e ‘Bem-vindo a Beirais’, era o triângulo dourado no qual não se queria mexer. O formato é o mais importante. As personagens mais castiças são as mais emblemáticas e as que mais fazem falta. Os primos cangalheiros, a dona Olga, o GNR…", completou sobre a série que foi transmitida entre 2013 e 2016.

Era fã de ‘Bem-vindo a Beirais’?

