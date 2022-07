Julia Roberts casou-se com Daniel Moder há 20 anos. Uma data especial que a atriz, de 54 anos, não deixou passar em branco.

Na sua página de Instagram, Julia Roberts publicou uma carinhosa fotografia de ambos, onde aparecem a dar um beijo apaixonado, e disse: "Vinte. Não consigo parar de sorrir. Não consigo parar de beijar".

De recordar que foi em 2002 que a atriz e o diretor de fotografia deram o nó, depois de se terem conhecido no set do filme 'The Mexican', em 2001. O casal tem em comum os filhos gémeos Phinnaeus e Hazel, de 17 anos, e o pequeno Henry, de 14.

