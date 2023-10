Júlia Pinheiro e Manuel Luís Goucha nunca esconderam a forte amizade que os une, nem mesmo depois de terem seguido caminhos distintos, quando a apresentadora assinou pela SIC, canal rival da TVI.

Os dois comunicadores aproveitam todas as ocasiões e eventos em que participam para estarem algum tempo juntos, sendo que foi precisamente isso que aconteceu na gala dos Globos de Ouro, que decorreu ontem, 1 de outubro, no Coliseu dos Recreios.

Já durante a tarde de hoje, depois de ambos terem dado por terminados os programas que conduzem quer na SIC, no caso de Júlia, quer na TVI, no caso de Goucha, a comunicadora lembrou o encontro de ambos com uma divertida imagem.

"Só os bons amigos se riem da mesma piada. Rui Pêgo, Manuel Luís Goucha e eu", escreveu Júlia Pinheiro na legenda de uma fotografia onde surge com o marido e o seu grande amigo.

