Manuel Luís Goucha nada havia dito sobre o facto de não ter vencido nenhum Globo de Ouro mas, já no final do programa que apresenta todas as tardes na TVI, o apresentador decidiu quebrar o silêncio.

Goucha, antes mesmo de se despedir dos espectadores, disse o seguinte: "Está feito o trabalhinho de hoje. Agora vou para casa, vou puxar o lustre ao meu Globo e voltarei amanhã".

A provocação foi feita entre risos, mas a verdade é que muitos espectadores já manifestaram a insatisfação sentida pelo facto de Goucha ter saído, pela segunda vez consecutiva, dos Globos de Ouro sem uma merecida distinção.

Vale lembrar que foi César Mourão que levou para casa o prémio de Personalidade do Ano na categoria de Entretenimento.

Veja aqui a forma divertida como Goucha terminou o programa.

Leia Também: Manuel Luís Goucha vai aos 'Globos' e lança pergunta aos seguidores