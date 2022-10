Júlia Pinheiro foi surpreendida pela sua equipa no dia em que completa 60 anos de vida. O site da apresentadora, Júlia, está a ser "alvo de um ataque… de amor", através da partilha de mensagens especiais deixadas por colegas, amigos e familiares.

Entre as mais especiais mensagens destacam-se as dos filhos e da enteada de Júlia.

"Há quase 40 anos conquistaste-me com o 'ET'. A ternura e o fantástico mantiveram-se até hoje. Porque o Amor nem sempre atende o telefone, muitas vezes está na sombra, não tem rótulos nem exige, mas é sempre Presente e cria, és e continuarás a ser um exemplo e uma luz. Parabéns, minha Mãedrasta!", escreveu Sofia Pêgo, filha mais velha do marido de Júlia.

Rui Maria Pêgo, o primeiro filho a nascer do amor entre a apresentadora da SIC e Rui Pego, parabenizou a mãe com uma mensagem inspiradora:

"60 anos são várias vidas dentro de uma muito grande. Várias mães, várias mulheres, várias conquistas extraordinárias. Várias superações improváveis. Não sei o que é ir dormir com 23 e acordar com 60, mas sei que ser teu filho e testemunhar a tua força, a tua alegria, e o amor com que inventas a tua vida é um dos maiores presentes que o Universo me deu. Talvez o maior. Beijinhos, mãe. E parabéns".

Júlia Pinheiro e o marido são ainda pais das gémeas Carolina e Matilde, tendo sido Carolina Pêgo a primeira das manas a gravar uma mensagem para a mãe.

Eis abaixo o vídeo, disponível no site e Instagram da grande aniversariante do dia:

