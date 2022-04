Eunice Muñoz morreu no final da semana passada, aos 93 anos, e esta terça-feira, 19 de abril, é o último adeus à atriz.

O velório começou esta segunda-feira - com o funeral marcado para esta terça-feira - e Júlia Pinheiro prestou-lhe uma homenagem logo no início do programa.

"Não posso começar o programa de hoje sem fazer uma referência especial à inigualável Eunice Muñoz, que nos deixou na sexta-feira passada, aos 93 anos", começou por dizer no 'Júlia'.

"Senhora dos palcos, nome maior do teatro em Portugal, Eunice nasceu com o dom de se transformar no outro com uma verdade e intensidade raras. Através das personagens míticas que interpretou, viveu centenas de vidas e arrebatou plateias de várias gerações ao longo dos seus impressionantes 80 anos de carreira", acrescentou.

"Mas Eunice Muñoz não é só uma atriz excecional que enriqueceu a nossa cultura. É uma mulher coragem que nunca se vergou às mentalidades vigentes nem aos poderes instituídos. Teve sempre a bravura e a honestidade de ser igual a si própria", continuo.

“Fiel ao amor, viveu intensamente. Casou-se três vezes, teve seis filhos, e cultivou amigos para toda a vida. O seu legado é inestimável. A Eunice tinha escolhido o ano passado para se despedir dos palcos, mas na verdade não nos podemos despedir de alguém que continuará vivo na nossa memória para sempre. Hoje também é tempo de lhe prestar uma última homenagem", disse, partilhando depois os detalhes das cerimónia fúnebre.

Antes de terminar, destacou: "Em nome de todos os portugueses, só podemos dizer todos a mesma coisa: Obrigada, Eunice".

