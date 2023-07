Júlia Pinheiro partilhou uma fotografia sua nas redes sociais que proporcionou uma boa gargalhada aos seus seguidores.

Na sua conta no Instagram, a apresentadora das tardes da SIC mostrou que está em clima de férias e publicou uma foto na qual aparece sentada numa cadeira, com uma túnica branca com estampado de folhagem em verde e... umas barbatanas cor de laranja!

"Pronta para o fim de semana", escreveu, e as reações não se fizeram esperar.

"Se não nascesse tinha que ser inventada!"; "sempre muito divertida" e "só falta o fato de banho!" foram alguns dos comentários deixados pelos seguidores da apresentadora.

Leia Também: Filhas gémeas de Júlia Pinheiro de parabéns: "Mulheres maravilhosas"