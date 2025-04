Júlia Pinheiro aproveitou que a chuva ainda não regressou para almoçar com o marido, Rui Pêgo, e mostrou este momento aos seguidores da sua página de Instagram.

Numa primeira fotografia, onde podemos ver a apresentadora da SIC com um ar sereno e sorrido no rosto, escreveu: "Almoço tardio na esplanada mais bonita do nosso bairro."

Mas não ficou por aqui e logo de seguida publicou uma nova fotografia, desta vez da sua companhia para este momento, o marido.

"Não almoço sozinha. A companhia de todas as refeições. Em qualquer horário", pode ler-se na legenda da imagem de Rui Pêgo.

