O tempo passa rápido e que o diga Júlia Pinheiro. Hoje, a apresentadora da SIC fez uma publicação na sua conta de Instagram na qual recorda um verdadeiro 'tesourinho' ainda do ano de 1997.

Trata-se de uma fotografia na qual aparece com as filhas gémeas - Matilde e Carolina, agora com 31 anos, captada durante uma produção que fez para uma revista.

"Os anos passam. Os filhos crescem. Os netos recuperam o presépio e as tradições. Ainda que as cadeiras vazias sejam sempre insubstituíveis. Vale-nos o amor. É urgente o amor, como diz o poema de Eugénio de Andrade. É cada vez mais urgente nos tempos tão difíceis que vivemos. Este é o melhor presente de Natal que vos posso desejar: Amor debaixo da árvore de Natal", afirmou na legenda da publicação.

Veja a publicação:

Leia Também: A preparação para o Natal de Júlia Pinheiro. "Estrelas e uma lareira"