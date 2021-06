Esta segunda-feira, 28 de junho, Júlia Pinheiro recebeu no seu programa da SIC os atores Fernando Luís e Manuela Couto. À conversa com os dois, um dos temas acabou por ser a série 'Médico de Família', que lançou Fernando para as luzes da ribalta.

O artista recorda que na altura nem conseguia andar na rua sem ser reconhecido e parado pelos fãs.

Abordando precisamente a mesma época, a apresentadora acabou por contar um episódio engraçado.

"Tive uma discussão tremenda por tua causa uma vez no cabeleireiro. Porque uma senhora insistia comigo que tu eras casado com a Rita Blanco", conta. "Eu dizia, 'não minha senhora, é um papel, eles não são casados, são amigos'. A senhora zangou-se comigo", completa, entre risos.

Veja aqui o momento.

