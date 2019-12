Foi precisamente neste dia, 28 de dezembro, há 34 anos, que Júlia Pinheiro e Rui Pêgo deram o nó. Hoje celebram mais um ano de casamento, data que começou por ser assinalada com um presente especial.

Como a apresentadora da SIC mostrou aos que a seguem no Instagram, Rui presenteou a mulher com um ramo com 34 rosas vermelhas.

"O dia hoje começou assim .Rosas pela manhã. Exactamente, 34 rosas. Hoje, completamos 34 anos de casamento. Estatística total: Quatro filhos, duas netas e um cão. O dia está lindo e muito menos frio do que em 1985. E o meu marido nunca se esquece de assinalar a data. Nunca! Obrigada, meu amor", escreveu Júlia Pinheiro na legenda da fotografia onde mostra a prenda do companheiro.

