Júlia Palha esteve, este sábado, no programa 'Alta Definição, da SIC, aquela que é a sua nova casa. Uma entrevista que levou a atriz a ser surpreendida por uma grande onda de carinho, como a própria destacou na sua página de Instagram.

“Se tiveres que escolher entre estar certo e ser gentil, sê gentil", começou por escrever, citando uma das suas frases marcantes da entrevista.

"Obrigada a todos pela quantidade abismal de mensagens e amor que recebi ao longo do dia. Se acho tão importante falar do que está errado e podemos mudar, seria hipócrita não falar do bem que me senti hoje com todas as mensagens que fui conseguindo ler. Perder tempo para elogiar alguém, escrever-lhe algo que a faça sentir bem é de uma humildade e bondade imensa e hoje percebi isso em muitos de vocês", acrescentou.

"Nada do que disse na entrevista foi pensado, as palavras foram-me saindo e não medi as fragilidades, é importante falar de assuntos reais, é importante não ter medo de falar do que nos assusta ou magoa e é ainda mais importante não ter medo de ter sonhos e brilho no olhar. Obrigada a todos. Hoje fui feliz graças a vocês", rematou.

Palavras que chegam com uma fotografia de infância. Veja na publicação abaixo:

Leia Também: Júlia Palha fala de críticas e recorda susto. "Achei que ia morrer"