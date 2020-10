É "importante saber lidar com as inseguranças" e saber que "toda a gente tem inseguranças", este foi um dos ensinamentos que Júlia Palha quis passar logo ao início da entrevista com Daniel Oliveira.

A atriz, de 21 anos, foi a convidada deste sábado do programa 'Alta Definição', da SIC, uma conversa onde não deixou de lado as críticas e o ódio com que se depara nas redes sociais, afirmando que é "importante acreditarmos em nós" e perceber que o mundo cor-de-rosa que se destaca no mundo virtual não é o mundo real.

Júlia recordou a infância e lembrou a fase em que os pais se separaram, quando era ainda criança. Uma etapa que, inevitavelmente, a marcou. No entanto, afirma, os progenitores foram sempre uns "super pais".

"Sempre se deram muito bem, nos eventos importante estavam os dois presentes”, recorda, referindo depois que vive com a mãe e que esta sempre esteve muito presente na sua vida. Aliás, destaca, foi a progenitora o seu grande apoio em momentos menos bons.

“As pessoas fazem-te acreditar que tu não és suficiente, que tens uma cara bonita, que não tens talento e que só consegues isto porque és o que és. Sempre tive a minha mãe a puxar-me os pés para a terra e a dizer: 'não, tu não és só mais uma cara bonita, tu tens talento'", partilhou, falando sobre as partes menos boas de ter um trabalho mais exposto.

"Ao contrário do que as pessoas pensam, nós não deixamos de ser miúdas, eu não deixoi de ter 21 anos, de ter de ver a minha imagem todos os dias, a toda a hora, em todo o lado, é difícil e traz sequelas que tu tens de aprender a trabalhar”, realçou, frisando que "é difícil trabalhar com a imagem".

De seguida, deu o exemplo do ator Leonardo DiCaprio, explicando que este já deu várias provas do seu talento mas que mesmo assim ainda há quem acredite que só conseguiu o seu trabalho por ser uma 'cara bonita'. “As pessoas gostam de colocar esses rótulos para se conformarem melhor com a monotonia das suas vidas e às vezes não querem lutar por mais”, disse.

Júlia nem sempre se sentiu confiante com o seu corpo e, recorda, chegou a questionar a mãe por não ter os seios do tamanho das outras meninas que já estavam mais desenvolvidas. Mas depois o seu corpo começou a desenvolver-se e, recorda, "foi tudo muito rápido".

Recorde-se que Júlia Palha tem vindo a estar muitas vezes no centro das atenções por causa do tamanho dos seios, tema que já deu asas a várias polémicas.

“Comecei a perceber que isto chocava [os seios grandes] e que não era assim tão normal. E porque é que isto não é assim tão normal? Eu não fiz nada, não tenho culpa de ter nascido com este corpo, aliás, até há dois anos não tinha nada”, desabafou, afirmando ser "injusto" ser falada por causa do corpo.

Comentários que já levou várias vezes a atriz a pensar mudar o corpo, mas insiste que não o quer fazer e que tem de aceitar-se. "A indústria precisa que nós não gostemos de nós próprios para vender mais maquilhagem, para vender comprimidos para emagrecer, para vender mil e uma formas de nós nos acharmos mais bonitas. Tem de haver cada vez mais vozes e eu quero ser uma delas, de contrariar esta indústria”, realçou.

No entanto, reconhece que não há mal nenhum em se usar maquilhagem e em querermos sentirmo-nos mais bonitas. O problema, refere, é quando queremos mudar-nos. Júlia destaca a preocupação da facilidade que os jovens hoje em dia têm para mudar o seu corpo. "Se nós não sabemos aceitar aquilo que nos foi dado, o nosso corpo, como é que vamos aceitar todas as outras coisas da vida que ainda estão para vir? E vem aí muita coisa difícil de aceitar, a nossa imagem é zero ao lado disso”, disse.

A atriz falou ainda dos comentários machistas que recebe nas redes sociais, explicando que muitas dessas reações chegam por parte de outras mulheres.

Uma mulher romântica, Júlia Palha confessou ainda que continua a sonhar com o príncipe encantado e que que casar-se e construir uma família.

Em relação aos planos para esta fase da sua vida, Júlia diz que neste momento o seu foco é a carreira e que esta oportunidade de dar vida a uma protagonista, a primeira, na SIC, chegou na altura certa. Um trabalho que vai servir também, diz, para provar que não é só mais uma cara bonita.

O conselho que nunca mais esqueceu

A atriz partilhou ainda com Daniel Oliveira o conselho que recebeu de Cláudia Vieira e que guarda até hoje. Um dia, Cláudia encontrou Júlia um pouco mais em baixo e disse-lhe: "Agora vais lá fora e respiras, mas sempre de sorriso na cara porque se há coisa que tens de ter no trabalho é isso, e vai-te abrir portas em todo lado. Enquanto fores simpática e profissional, vais ter sempre trabalho. Disse-me isso nesse dia só para desviar o assunto e isso ficou-me marcado", lembrou.

O grande susto que a levou a achar que "ia morrer"

Mas não ficou por aqui e contou ainda um episódio que viveu há pouco mais de um ano em que achou que "ia morrer". A atriz estava a conduzir quando perdeu o controlo da viatura.

"A última vez que tive sorte, achei que ia morrer, foi na estrada. Vinha a guiar, há coisa de um ano, e não vinha assim tão rápido, vinha tipo a 100, mas estava a chover imenso. O carro do nada, estava super estável, e de repente começou a patinar e eu vi a minha vida a andar para trás", recordou.

"Achei que tinha acabado ali porque o carro estava tresloucado, lembro-me que fechei os olhos e tive aquela sensação de veres a vida a passar-te”, acrescentou, referindo que depois do carro sem controlo, e das bruscas travagens das outras viaturas, Júlia conseguiu, entretanto, parar. E este foi o "maior susto" da sua vida.