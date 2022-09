Julia Fox falou da relação com Kanye West, e da separação. A atriz e modelo conversou com a revista ES e confessou que "o estilo de vida não era sustentável".

"Eu não podia voar uma vez por semana", comentou, dando também a entender que o divórcio do rapper com Kim Kardashian também foi um motivo que a levou a afastar-se.

"As questões mal resolvidas com as quais ele estava a lidar", disse. "Parece que ele tinha muito em que trabalhar, e eu simplesmente não tenho tempo para isso, ou energia", acrescentou.

"Estou orgulhosa de mim mesma", continuou. "Antes do Valentino [filho de Julia com Peter Artemiev] nascer, essa Julia teria resistido e ficado por mais tempo", confessou ainda.

