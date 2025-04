Julia Fox criticou o ex-companheiro e pai do filho, Peter Artemiev, por ter batizado o menino, diz, sem a sua permissão. "Basicamente, o que aconteceu foi que fui à escola do meu filho para a apresentação. O pai dele estava lá. Chegou atrasado, como sempre", começou por relatar a atriz e modelo num vídeo que publicou no TikTok.

"[...] Estávamos a caminhar até ao meu carro, e ele apontou para uma igreja e disse: 'Ah, aqui foi onde o Valentino foi batizado'. Pensei: 'Por que não fui convidada?' E ele disse que eu tinha sido convidada, mas que não quis ir", acrescentou, afirmando que "se tivesse sido convidada para algo assim, iria" e que "ninguém lhe disse nada".

Em resposta à People, Peter Artemiev garantiu que a sua mãe ligou para Julia Fox em fevereiro de 2024 a pedir permissão para batizar o menino. "A resposta dela à minha mãe foi: 'Não me interesso pela religião. Se quiser batizá-lo, batize. Não me importo'", partilhou.

Por sua vez, Julia Fox tem outra versão dos acontecimentos e diz que este episódio a faz lembrar momentos da relação em que se sentia "sob manipulação psicológica repetida, até que se 'passou', reagiu e o 'ex' a chamou de abusiva".

Mas não fica por aqui. Julia Fox diz também que acabou por ligar para a mãe do 'ex' para perguntar por que não tinha sido convidada para o batismo. Segundo a modelo e atriz, a ex-sogra contou que o padre tinha dito que a cerimónia era "um evento ortodoxo russo e que só pessoas ortodoxas russas podiam estar presentes".

A mãe de Peter Artemiev confessou também que achava que Fox "não se importaria". "Estou a criar este filho sozinha há quatro anos, a fazer tudo por ele, levo-o a qualquer sítio comigo em qualquer trabalho que faça, e acham que não me importo?", desabafou. No entanto, garante, não vai fazer com que o filho deixe de ver os avós porque não quer permitir que tais divergências afetem o menino.

