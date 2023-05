Julia Fox não passou, de todo, despercebida com a escolha do look para a festa dos 25 anos da Art of Elysium em Cannes.

A modelo posou para os fotógrafos com uma saia branca e um top completamente transparente.

Como relata o Page Six, a saia é do S.Sang Studio, já a parte de cima do look pertence a Cameron Hancock e deixou os seios à mostra. Ao visual, Julia Fox acrescentou diamantes Marli New York, incluindo um colar de mais de 30 mil euros e brincos de cerca de oito mil euros.

Veja algumas imagens na galeria.

Leia Também: Com vestido cheio de glamour e chinelos. Jennifer Lawrence em Cannes