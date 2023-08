Júlia Belard usou as redes sociais na tarde desta sexta-feira, dia 11 de agosto, para partilhar duas fotografias e deixar uma reflexão.

Na primeira imagem a atriz aparece na praia, à beira-mar, vestindo um biquíni em tons de cor-de-rosa e a usar um boné lilás.

A segunda imagem é exatamente igual à primeira, com a diferença de que dentro de água, atrás da atriz, aparecem diversas pessoas, algo que não se verifica na primeira foto.

Com isto, Júlia mostra que a fotografia é exatamente a mesma, mas a primeira imagem partilhada foi editada para que as pessoas que se encontram no mar fossem removidas.

"Quick reminder: nada do que aqui vemos é real. Fica muito mais gira a fotografia sem pessoas? Fica. E na vida? Na vida só faz sentido se as pessoas lá estiverem", escreveu a atriz.