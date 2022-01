Júlia Belard recordou a gravidez do filho Matias, que este ano completa cinco anos, e falou sobre as alterações que o seu corpo sofreu.

Questionada por um seguidor sobre como "lidou com o corpo após o nascimento" do menino, a atriz confessou: "Sofri muito com as mudanças na gravidez".

No entanto, acrescentou: "Mas assim que ele nasceu, o meu chip mudou completamente. O que fica é ir aceitando devagarinho".

© Instagram

Leia Também: "Relações não são perfeitas, são um caminho a dois e têm altos e baixos"