Sónia Araújo, de 53 anos, está de férias e já mostrou aos seguidores da sua página de Instagram algumas imagens destes dias de descanso.

Num vídeo que publicou na rede social na passada sexta-feira, dia 26 de julho, a apresentadora da RTP destacou que mesmo nas férias não deixa de lado o exercício físico.

"São 7h da manhã. Mesmo em férias tenho-me esforçado para treinar antes mesmo do pequeno-almoço. Nem sempre apetece, às vezes troco por caminhar na praia mas o importante é não perder o foco quando regressar à rotina", disse.

Esta segunda-feira, dia 29 de julho, voltou a 'falar' aos seguidores e mostrou algumas fotografias em que aparece em biquíni. "Julgavam que não ia aparecer nenhum biquíni? Com este calor também não dá para andar com muito mais em cima. Tenham uma boa semana que eu também vou fazer por isso. E prometo variar nas fotos", disse. Veja as imagens na galeria.

De referir ainda que quem está a substituir Sónia Araújo no programa 'Praça da Alegria', da RTP1, desde o dia 15 de julho é a também apresentadora Joana Teles.

