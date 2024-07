Usar um biquíni não é para todas as idades? Estas celebridades mostram-lhe que a idade é apenas um número.

São várias as estrelas internacionais e nacionais que no alto dos seus 50 anos (ou mais) continuam a exibir as 'curvas' em biquíni (e sem medos).

Jennifer Lopez, por exemplo, tem 55 anos e continua a posar com as referidas peças, assim como Demi Moore, de 61 anos, ou Halle Berry, de 57. Por cá, Dolores Aveiro ou Fernanda Serrano são dois exemplos de que o biquíni não tem 'prazo'. Veja nas imagens da galeria.

